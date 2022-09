Papa a Matera: card. Zuppi, “grazie per essere venuto per stare con noi col sorriso”. “Grazie alla chiesa di Matera”

(da Matera) “Oggi a Matera ci sono tutte le Chiese d’Italia. È una grazia iniziare il secondo anno del nostro Cammino sinodale con questa tappa”. E’ il ringraziamento del card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, al Papa: “Grazie di essere venuto, Grazie di questa fatica che volentieri, e sempre con il sorriso, ha intrapreso per stare con noi. Lei è un esempio per tutti”. “Nel Congresso Eucaristico

di Matera, città del pane – ed è anche molto buono – e di tanta laboriosa accoglienza, abbiamo messo al centro Gesù, la sua presenza di amore che ci rende una cosa sola con lui e tra di noi”, le parole del cardinale: “Abbiamo riscoperto il gusto del pane che ci rende famiglia di Dio”. “Ringrazio la Chiesa di Matera, il suo pastore, don Pino – altrimenti qui se lo chiamo monsignor Antonio Giuseppe pensano che parlo di un altro! – il Comitato organizzatore, tutti i tantissimi volontari, il coro – che ho capito che è anche un super coro! – e quanti si sono prodigati per la buona riuscita di questo appuntamento, tutte le autorità civili e militari he saluto e ringrazio tanto. Grazie: ci siamo sentiti a casa, una bellissima e antichissima casa che guarda al futuro”.