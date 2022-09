(da Matera) “Mi unisco all’appello dei Vescovi del Camerun per la liberazione di otto persone sequestrate nella Diocesi di Mamfe, tra cui cinque sacerdoti e una religiosa”. Lo ha detto il Papa, nell’Angelus pronunciato al termine della Messa allo stadio di Matera. “Prego per loro e per le popolazioni della provincia ecclesiastica di Bamenda: il Signore doni pace ai cuori e alla vita sociale di quel caro Paese”, le parole di Francesco.