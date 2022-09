Papa a Matera: Angelus, “per l’Italia più nascite, più figli”. “Grazie alla chiesa di Matera”

(da Matera) “Al termine di questa celebrazione, desidero ringraziare tutti voi che vi avete preso parte,

rappresentando il Popolo di Dio che è in Italia. E sono grato al Cardinale Zuppi che se n’è fatto portavoce”. Così il Papa, al termine della Messa nello stadio di Matera, ha introdotto la preghiera mariana dell’Angelus. “Mi congratulo con la comunità diocesana di Matera-Irsina per lo sforzo organizzativo e

di accoglienza”, l’omaggio di Francesco: “e ringrazio tutti coloro che hanno collaborato per questo Congresso Eucaristico”. “Ora, prima di concludere, ci rivolgiamo alla Vergine Maria, Donna eucaristica”, ha proseguito Francesco: “A lei affidiamo il cammino della Chiesa in Italia, perché in ogni comunità si senta il profumo di Cristo Pane vivo disceso dal Cielo. E invochiamo la sua materna intercessione per i bisogni più urgenti del mondo”. “Io oserei oggi chiedere per l’Italia più nascite, più figli!”, l’auspicio espresso dal Papa per il nostro Paese.