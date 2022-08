Ucraina: Onu, nominata dal segretario generale Guterres la missione d’inchiesta sull’incidente di Olenivka

Lo scorso 3 agosto il segretario generale dell’Onu António Guterres ha annunciato la decisione di avviare una missione conoscitiva in merito all’incidente del 29 luglio 2022 a Olenivka, in Ucraina, a seguito delle richieste dei governi dell’Ucraina e della Federazione russa. La missione si adopererà per accertare i fatti dell’incidente e riferire al segretario generale al termine dei suoi lavori.

Lo annuncia un comunicato Onu precisando che Guterres ha nominato il luogotenente generale (in pensione) Carlos Alberto dos Santos Cruz del Brasile a capo della missione conoscitiva, i cui altri membri sono Ingibjörg Sólrún Gísladóttir (Islanda) e Issoufou Yacouba (Niger).

Il generale dos Santos Cruz ha oltre 45 anni di esperienza militare e civile nazionale e internazionale. Nel 2017 ha condotto una revisione ad alto livello delle Nazioni unite sull’affrontare la violenza contro le forze di pace delle Nazioni Unite. Il generale dos Santos Cruz è stato comandante della forza della missione di stabilizzazione dell’Onu nella Repubblica democratica del Congo (Monusco) dal 2013 al 2015 e della missione di stabilizzazione delle Nazioni unite ad Haiti (Minustah) dal 2007 al 2009. Ha ricoperto numerose posizioni di leadership in Brasile.