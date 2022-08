Meeting Rimini: “Ditelo sui tetti”, da webinar su fine vita “impegno comune per garantire a tutti cure palliative, assistenza domiciliare h24 a invalidi, sostegno a caregiver”

A conclusione del webinar sul fine vita “Fra ‘passione per l’uomo’ e ‘cultura dello scarto’ – Fine vita: dialogo alla luce del ddl 2553 Senato”, che il network Pubblica Agenda “Ditelo sui tetti” ha organizzato ieri sera con il Meeting a Rimini, “lo stesso Meeting – si legge in un comunicato diffuso dal network – ha fatto propri gli obiettivi proposti dall’agenda stessa perché le cure palliative divengano effettive in Italia e perché ci sia un’assistenza domiciliare h24 agli invalidi: ‘Per rispettare la legge 38/2010 e le sentenze della Corte costituzionale 242/2019 e 50/2022, siano organizzate e finanziate le cure palliative, al fine di raggiungere entro sei mesi almeno il 50% della popolazione italiana con standard minimi omogenei su base territoriale'”. “Parallelamente a un convinto impegno per colmare il gravissimo ritardo sulle cure palliative”, si legge ancora nel comunicato, è emersa la necessità che “sia approvata una legge per un sostegno efficace ai caregiver, nonché impegnate tutte le risorse necessarie affinché si raggiunga il primario obiettivo di una assistenza domiciliare h24 per tutti i casi di invalidità, anche a supporto e accompagnamento della solidarietà familiare, no profit e amicale, ove esistente”.