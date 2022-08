Austria: festa grande all’abbazia di Herzogenburg per i 50 anni dei Giochi estivi dei bambini

I Giochi estivi dei bambini della Bassa Austria (Nökiss) riprenderanno venerdì prossimo nell’Abbazia di Herzogenburg, in cui si celebrerà il 50° anniversario. Dal 26 al 28 agosto e dal 2 al 4 settembre, il Chorherrenstift è di nuovo nelle mani dei bambini. Il prevosto Petrus Stockinger e il governatore Johanna Mikl-Leitner apriranno i Giochi venerdì alle 17:00. Per l’anniversario, gli organizzatori hanno messo a punto un programma particolarmente ampio. Ci sono sei palchi per il teatro per bambini, balletto, musical e circo, decine di laboratori dai musei della Bassa Austria, oltre a innumerevoli offerte come tiro con l’arco, esperimenti fisici, meteorologia, puzzle, slackline, aquiloni, altri sport di tendenza, Giochi di gruppo e un laboratorio di recitazione. La mostra “50 anni di Giochi estivi per bambini” è allestita nel monastero dal 12 giugno. I Giochi estivi per bambini sono stati originariamente fondati negli anni ’70 come “festa popolare per bambini”. L’iniziatore è stato Bertl Rumpler, che ha guidato un gruppo giovanile ispirato dai nativi americani, il “Wakaiuk-Apachen”, e ha posto la prima pietra del “Nökiss” insieme al monastero e alla parrocchia di Herzogenburg. Il primo festival ha avuto luogo nel 1973. Generazioni di “Wakaiuk Apache” non si sono solo travestite, ma hanno studiato intensamente le popolazioni indigene. Ogni anno viene assegnato il premio “Piuma bianca di Herzogenburg” in varie categorie a persone che fanno qualcosa di speciale per i bambini, che sono i principali membri della giuria. A rigor di termini, il 50° anniversario avrebbe dovuto svolgersi nel 2021, ma è stato posticipato a quest’anno per poterlo celebrare su scala più ampia.