Ecologia integrale: al via la nuova edizione del corso animatori Laudato Si’

Il Movimento Laudato Si’ ha aperto le iscrizioni alla nuova edizione del corso animatori Laudato Si’ che mira a formare ed ispirare leader e ministri cristiani di tutto il mondo nei vari aspetti dell’ecologia integrale.

La formazione, organizzata dal Movimento Laudato Si’, risponde ad una delle sfide del documento conclusivo del Sinodo amazzonico “Amazzonia: nuovi cammini per la Chiesa e per l’ecologia integrale”: la conversione ecologica attraverso la promozione dell’enciclica Laudato Si’, l’ecologia integrale a tutti i livelli della Chiesa e la creazione di ministeri speciali per la cura della “casa comune”.

Promuovendo l’invito per il corso animatori Laudato Si’ il card. Michael Czerny ha assicurato che “abbiamo bisogno di leader e ministri che ispirino la cura della nostra casa comune per fermare il degrado ambientale”. In questo senso il prefetto del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale invita “tutti coloro che vogliono partecipare a un movimento di ampia portata ad aderire a questa nuova edizione del corso animatori Laudato Si’ per affrontare la crisi ecologica e l’emergenza climatica”.

Il nuovo programma di formazione alla leadership del Movimento Laudato Si’ sarà disponibile online ed è gratuito. La versione inglese del corso inizierà il 24 agosto e terminerà il 12 ottobre. La formazione in italiano, invece, va dal 24 agosto al 4 ottobre, mentre quella in portoghese inizia oggi, 23 agosto, e termina il 22 ottobre. Ci sarà anche in versione spagnola con inizio il 4 ottobre e termine il 26 novembre.

Il piano di studi è rivolto a tutti coloro che cercano di porsi al servizio delle proprie comunità secondo gli insegnamenti dell’enciclica Laudato Si’ di Papa Francesco e del magistero della Chiesa. Con contenuti teorici e pratici questa nuova edizione sarà divisa in quattro moduli che mirano a spiegare cosa sta succedendo alla nostra casa comune;, a comprendere in profondità il testo della Laudato Si’ e a ottenere un impegno di conversione ecologica personale da parte dei nuovi leader che frequentano il corso.

In linea con la richiesta del Santo Padre nel suo recente messaggio per la Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, la direttrice generale del programma animatori Laudato Si’, Erin Lothes, ha dichiarato: “Si tratta di un corso di formazione spirituale e di leadership per poter agire in difesa della nostra casa comune. Siamo di fronte a una grave crisi climatica e dobbiamo fare qualcosa con urgenza”.

Nel frattempo, il coordinatore degli animatori Laudato Si’ in spagnolo, Diego López, ha ricordato che “con queste azioni stiamo rispondendo all’appello di Papa Francesco, con il quale tutti possiamo essere parte della cura della casa comune”. In questo senso ha sottolineato che “coloro che partecipano alla formazione entreranno a far parte della comunità globale dei cattolici che pregano, lavorano e prendono azioni per la cura della nostra casa comune”. Finora oltre 30.000 persone di tutto il mondo hanno partecipato al programma Animatori Laudato Si’.