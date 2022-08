Irlanda: Julieann Moran nominata nuovo segretario generale del Cammino sinodale

Julieann Moran è stata nominata segretario generale del Cammino sinodale in Irlanda. Moran è stata in precedenza segretario nazionale per la Società dei bambini missionari a Missio Ireland, dove ha lavorato dal 2016 per aumentare la consapevolezza della missione e sviluppare risorse di evangelizzazione per diocesi, parrocchie e scuole primarie cattoliche in tutta l’isola d’Irlanda. Ora la sua mission sarà quella di “promuovere la sinodalità nella Chiesa cattolica irlandese, coordinando il lavoro del Cammino sinodale nazionale e sostenendo – si legge in un comunicato della Conferenza dei vescovi irlandesi – il contributo dell’Irlanda al Sinodo sulla sinodalità avviato da Papa Francesco per il 2021-2023 sul tema, ‘Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione, missione”‘.

“L’esperienza di Julieann nel collegare la Chiesa locale in Irlanda a realtà globali più ampie sarà inestimabile con lo sviluppo del processo sinodale”, ha detto Nicola Brady, presidente del Comitato direttivo sinodale. “Sono lieta di essere stata nominata per questo ruolo molto significativo e grata per l’opportunità di contribuire a plasmare i prossimi passi compiuti in questo viaggio sinodale”, la dichiarazione del neo segretario generale. “Un compito impegnativo – ha aggiunto -, ma una Chiesa sinodale è una Chiesa che si protende e ascolta: ascolta Dio e si ascolta l’un l’altro. Con la preghiera, la pazienza e lo Spirito Santo, sono convinto che la sinodalità è essenziale in una Chiesa che alimenta e rinnova oggi il messaggio evangelico di Gesù Cristo”.

“Credo che sulla base della vasta esperienza della Chiesa di Julieann a così tanti livelli – pastorale, culturale e missionario – essa contribuirà molto al nostro Cammino sinodale in Irlanda. In particolare, credo che sarà in grado di generare una vivace rete di individui, parrocchie e diocesi, nonché congregazioni, movimenti e organizzazioni, mentre approfondiamo la domanda chiave del Sinodo: ‘Cosa vuole Dio dalla Chiesa in Irlanda a questa volta?”, ha concluso mons. Brendan Leahy, vicepresidente del Comitato direttivo sinodale.