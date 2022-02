Le campane delle chiese oggi in Ucraina possono essere utilizzate come allarmi anti-aerei. Lo ha riportato sabato sera il canale Telegram di Verkhovna Rada, il parlamento ucraino. A rilanciare la notizia è Risu, l’agenzia di informazione religiosa ucraina. “Importante! Le campane delle chiese possono suonare allarmi in tutta l’Ucraina. Dopo aver sentito le campane, è necessario recarsi urgentemente ai rifugi”, si legge nella nota.