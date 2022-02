Incontro vescovi e sindaci del Mediterraneo: card. Bassetti, “ponti e non muri”

(da Firenze) “Ponti e non muri”. Con queste parole, pronunciate a braccio, il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, ha concluso l’incontro dei 60 vescovi, provenienti da 20 Paesi, e dei 65 sindaci delle principali città del Mediterraneo, a Palazzo Vecchio. “Non costruire muri, ma ponti, anche perché se è vero che il Mediterraneo è un continente di acqua, i muri nell’acqua si fanno male, sono meglio i ponti per congiungere i vari punti del mare”. Il presidente della Cei ha poi ricordato che parole che, a 14 anni, ha sentito dire a 14 anni da mons. Bartoletti, davanti alla tomba di San Romualdo, fondatore dei Camaldolesi: “Morendo, San Romualdo diceva ai suoi monaci: ‘Ego vobis et vos mihi’, vogliamo rimanere per sempre uniti”. “Che davvero di questo incontro rimanga il desiderio di un’amicizia stabilita, e che questa amicizia possa portare, se Dio non vuole, dei grandi frutti”. Sarà il card. Bassetti a presiedere, tra poco, la messa conclusiva nella basilica di Santa Croce, a cui parteciperà anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Quando gli ho telefonato – ha rivelato il card. Bassetti – mi ha risposto: ‘Accolgo subito il suo invito. Ho ancora l’agenda intonsa, sarà il primo impegno che metto'”.