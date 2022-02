Incontro vescovi e sindaci del Mediterraneo: card. Bassetti, “vi prego, vi scongiuro, fermatevi! In nome di Dio, no alla guerra!”

(da Firenze) “Vi prego, vi scongiuro, fermatevi! In nome di Dio, no alla guerra!”. È il forte appello per la pace in Ucraina, lanciato dal card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, al termine dell’incontro tra i vescovi e i sindaci del Mediterraneo, svoltosi in questi giorni a Firenze alla presenza di 60 vescovi, provenienti da 20 Paesi, e 65 sindaci delle principali città del Mediterraneo. “Le notizie drammatiche e le immagini ancor più inquietanti che provengono dall’Ucraina ci raccontano di una tragedia umanitaria a cui non avremmo mai voluto assistere”, le parole del cardinale: “Il mio pensiero e la mia preghiera vanno verso tutte quelle persone che adesso si trovano nei rifugi sotterranei e a coloro che stanno fuggendo. A tutti coloro che stanno combattendo vorrei usare le parole semplici di un vecchio sacerdote: ‘Vi prego, vi scongiuro, fermatevi! In nome di Dio, no alla guerra!’”. “Bisogna dirlo con forza e con coraggio: noi vogliamo costruire la pace!”, ha esclamato il presidente della Cei: “La vogliamo per le nostre città, per le nostre comunità religiose, per le nostre famiglie, per i nostri figli. La pace è un valore che non si può barattare con nulla. Perché la vita umana non si compra e non si uccide! Questo è il nostro sogno: la pace tra tutti i popoli”. Poi la citazione di don Tonino Bello: “battersi per la pace vuol dire liberare l’uomo dall’intrico della miseria, dal viluppo della massificazione, dalle grinfie rapaci del potere, dalle seduzioni involutrici del falso benessere”. “Oggi abbiamo bisogno di pace sociale nelle città e nel nostro mare”, la tesi del presidente della Cei.