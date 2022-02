Incontro vescovi e sindaci del Mediterraneo: card. Bassetti, “vicinanza e sostegno al Papa”, “la guerra è un fallimento della politica e dell’umanità”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

(da Firenze) Il Papa “non è qui con noi per un forte dolore al ginocchio che Lo costringe a ridurre al minimo le sue attività”: “lo ricordiamo con affetto e gli assicuriamo la nostra vicinanza e il nostro sostegno”. Lo ha detto il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, nel suo intervento a conclusione dell’incontro dei vescovi e dei sindaci del Mediterraneo, svoltosi in questi giorni a Firenze due anni dopo l’analogo incontro promosso dalla Cei a Bari. Bassetti ha citato il “messaggio di pace” di Papa Francesco: “Ogni guerra lascia il nostro mondo peggiore di come lo ha trovato. La guerra è un fallimento della politica e dell’umanità, una resa vergognosa, una sconfitta di fronte alle forze del male”. “Grazie, Beatissimo Padre, le auguriamo una pronta guarigione”, le parole del presidente della Cei, che ha espresso la sua “sincera e commossa gratitudine per l’impegno profuso e la passione autentica” con cui il sindaco di Firenze, Dario Nardella, “si è speso per la riuscita di questa iniziativa”. “Sento la responsabilità di aver coinvolto e condiviso questo progetto con il pastore della Chiesa di Firenze, il caro Cardinale Giuseppe Betori, che ci ha accolti con calore e premura”, l’omaggio del cardinale: “Tuttavia, sento ancora più responsabilità, perché il Santo Padre mi ha affidato il compito di concludere quest’assemblea congiunta”.