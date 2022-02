Incontro vescovi e sindaci del Mediterraneo: card. Bassetti, “mentre una folle guerra scoppia in Ucraina, Firenze vuole che risuoni continuamente l’ora della pace e del dialogo”

(da Firenze) “Mentre una folle guerra scoppia in Ucraina portando morte e distruzione, l’orologio della storia non vuole fermare le sue lancette a Firenze, anzi vuole che risuoni continuamente l’ora della pace e del dialogo”. Lo ha detto il card. Gualtiero Bassetti, nel suo intervento a conclusione dell’incontro dei vescovi e dei sindaci del Mediterraneo, svoltosi in questi giorni a Firenze due anni dopo l’analogo incontro promosso dalla Cei a Bari. “Quello che abbiamo vissuto – e che ancora stiamo vivendo – è stato un grande momento storico”, ha affermato il presidente della Cei: “Dobbiamo assumere la consapevolezza, tutti quanti, sindaci e vescovi, esperti e volontari, che questi giorni stupendi, in cui ci siamo potuti confrontare e ascoltare, hanno rappresentato qualcosa di nuovo e di profondamente diverso rispetto al passato. Questi giorni hanno dato vita, infatti, a un appuntamento straordinario e mai verificatosi prima: vescovi e sindaci del Mediterraneo si sono ritrovati insieme e, mossi da una reciproca volontà di ascolto, si sono prima confrontati e poi hanno siglato una dichiarazione comune”. “Tutti i punti emersi nella Carta di Firenze ci stanno a cuore tutti, indipendentemente dalla religione o dall’appartenenza”, ha aggiunto a braccio.