Incontro vescovi e sindaci del Mediterraneo: card. Bassetti, “non possiamo rimanere indifferenti rispetto al grande flusso migratorio”. “Trasformare le nostre città in luoghi di accoglienza e di ospitalità”

(da Firenze) “Non possiamo rimanere indifferenti rispetto al grande flusso migratorio che ormai da tempo caratterizza il Mediterraneo”. A ribadirlo è stato il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, nel suo intervento a conclusione dell’incontro svoltosi a Firenze tra i vescovi e i sindaci del Mediterraneo. “Dobbiamo perciò soccorrere e aiutare”, ha proposto il cardinale: “Ma dobbiamo anche capovolgere il paradigma e la narrazione delle migrazioni: esse vanno viste non solo come un problema ma come una grande opportunità. Un’occasione per trasformare le nostre città in luoghi di accoglienza e di ospitalità”. “Il Mediterraneo, infatti, come ha ricordato papa Francesco, è diventato il più grande cimitero d’Europa”, ha detto Bassetti: “Negli ultimi anni, migliaia di uomini, donne e bambini hanno perso la vita solcando questo mare in cerca di una vita migliore o in fuga da una guerra. Questa emergenza drammatica ci interpella profondamente come cristiani e come persone umane”.