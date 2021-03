Papa in Iraq: il libro sacro di Qaraqosh torna nella città con Papa Francesco

Sidra, il Libro Sacro di Qaraqosh scampato alla furia iconoclasta dell’Isis e restaurato in Italia torna nella città santa per cristiani iracheni con il Santo Padre in occasione del suo viaggio in Iraq. Oggi, infatti, in occasione dell’incontro di preghiera nella chiesa dell’Immacolata Concezione di Qaraqosh, Papa Francesco ha consegnato al vescovo Yohanna Butros Mouché Sidra, il Libro Sacro di liturgia del XIV – XV secolo della città santa per i cristiani iracheni della Piana di Ninive. Il manoscritto, trascritto con caratteri siriaci – si legge in una nota – raccoglie le preghiere liturgiche da recitare in aramaico fra la festa della Pasqua e quella della Santa Croce. Scampò alla furia iconoclasta e anticristiana degli uomini dell’Isis, che dal 2014 al marzo 2017 hanno occupato e devastato quelle terre, grazie ad una astuzia dei

sacerdoti, che poco prima della fuga dalla città lo murarono insieme ad altri antichi volumi in un sottoscala. Liberata Qaraqosh, i preziosi libri, tra i quali Sidra, furono ricoverati temporaneamente in un deposito di Erbil e custoditi dai sacerdoti, qui fu ripreso dalle telecamere di Laura Aprati e Marco Bova nel gennaio 2017, in

quei giorni in Kurdistan per realizzare un documentario insieme a Focsiv.

Per permettere che fosse restaurato dall’Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro (Icpal) il vescovo Yohanna Butros Mouché lo consegnò ai volontari di Focsiv, che lo portarono in Italia grazie all’impegno diretto dell’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini. Appena giunto nel nostro Paese fu presentato al Salone del Libro di Torino nel 2017 come emblema delle migliaia di persone scampate agli orrori della guerra e alle milizie jihadiste, di quel processo di annientamento delle persone, di distruzione di interi territori e di “genocidio culturale” che era teso a spazzare via la presenza cristiana millenaria da quella area.