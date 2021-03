Papa in Iraq: a Qaraqosh, “è il momento di ricostruire e ricominciare”. “Non arrendetevi, non perdete la speranza”

“Adesso è il momento di ricostruire e ricominciare, affidandosi alla grazia di Dio, che guida le sorti di ogni uomo e di tutti i popoli”. E’ la consegna del Papa alla comunità di Qaraqosh, alla quale ha assicurato: “Non siete soli! La Chiesa intera vi è vicina, con la preghiera e la carità concreta. E in questa regione tanti vi hanno aperto le porte nel momento del bisogno”. “Questo è il momento di risanare non solo gli edifici, ma prima ancora i legami che uniscono comunità e famiglie, giovani e anziani”, l’indicazione di rotta di Francesco, sulla scorta della profezia di Gioele: “Quando gli anziani e i giovani si incontrano, che cosa succede? Gli anziani sognano, sognano un futuro per i giovani; e i giovani possono raccogliere questi sogni e profetizzare, portarli avanti. Quando gli anziani e i giovani si uniscono, preserviamo e trasmettiamo i doni che Dio dà. Guardiamo i nostri figli, sapendo che erediteranno non solo una terra, una cultura e una tradizione, ma anche i frutti vivi della fede che sono le benedizioni di Dio su questa terra”. “Vi incoraggio a non dimenticare chi siete e da dove venite!”, ha esclamato il Papa: “A custodire i legami che vi tengono insieme, a custodire le vostre radici!”. “Sicuramente ci sono momenti in cui la fede può vacillare, quando sembra che Dio non veda e non agisca”, ha ammesso Francesco: “Questo per voi era vero nei giorni più bui della guerra, ed è vero anche in questi giorni di crisi sanitaria globale e di grande insicurezza. In questi momenti, ricordate che Gesù è al vostro fianco. Non smettete di sognare! Non arrendetevi, non perdete la speranza! Dal Cielo i santi vegliano su di noi: invochiamoli e non stanchiamoci di chiedere la loro intercessione. E ci sono anche ‘i santi della porta accanto’: questa terra ne ha molti, è una terra di tanti uomini e donne santi. Lasciate che vi accompagnino verso un futuro migliore, un futuro di speranza”.