Leone XIV: nomina 12 nuovi consultori per il Dicastero per lo sviluppo umano integrale

Leone XIV ha nominato dodici nuovi consultori del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale. Si tratta di mons. Peter Klasvogt, rettore del Pontificio collegio teutonico di Santa Maria in Camposanto a Roma; don Francesco Coluccia, direttore dell’Ufficio di pastorale della salute dell’arcidiocesi di Otranto; don Emmanuel Katongole, professore ordinario di Teologia all’University of Notre Dame di South Bend, negli Stati Uniti; don Joseph Jeyaraj Swaminathan, professore aggiunto alla facoltà di Scienze dell’educazione dell’Università pontificia salesiana di Roma. Nominati anche Omer S. Combary, docente di Economia all’Université Thomas Sankara di Ouagadougou, in Burkina Faso; Lucy Afandi Esipila, segretario esecutivo regionale di Caritas Africa; Paolo Foglizzo, redattore di Aggiornamenti sociali – Fondazione culturale San Fedele di Milano; Peter G. Kirchschläger, direttore dell’Institut für Sozialethik dell’Universität Luzern, in Svizzera; Kathryn A. Koch, presidente e amministratore delegato della Trust Company of the West a Los Angeles; Jacqueline Remond, docente a contratto alla School of Theology dell’Australian Catholic University di Sydney; Caren Rodrigues, professore associato al Saint Joseph’s Institute of Management di Bangalore, in India; Clemens Sedmak, direttore del Nanovic Institute for European Studies all’University of Notre Dame.