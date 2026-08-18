Migranti a Ceuta: mons. Rocha Grande (Tangeri), “non muri, ma vie legali per i giovani”

“La politica che viene portata avanti di fronte alla migrazione, non è una politica adeguata. Non è questione di vietare l’accesso, costruire muri o mettere più filo spinato. Credo che si dovrebbe fare un lavoro molto più serio di promozione e di formazione, anche per favorire una migrazione regolare e diretta verso i posti di lavoro di cui c’è bisogno”. Lo afferma l’arcivescovo di Tangeri, padre Emilio Rocha Grande, O.F.M., in un’intervista rilasciata oggi al Sir in cui fa il punto della situazione dopo che il 30 luglio migliaia di ragazzi e ragazze del Marocco e dell’Africa Subsahariana hanno tentato di raggiungere l’exclave Ceuta con “l’illusione” di poter varcare i confini dell’Europa. Alla domanda sull’Unione Europea e sulla possibilità dichiarata da alcuni paesi di sospendere gli accordi di Schengen, l’arcivescovo francescano risponde così: “In Spagna, per esempio, la natalità è crollata fortemente. Abbiamo bisogno di persone che aiutino a portare avanti il mondo del lavoro e dell’industria. E questi ragazzi sono forti, coraggiosi, intelligenti, capaci di imparare con facilità la lingua e un mestiere. Bisognerebbe fare in modo che, quando arrivano in Europa, non si cerchi semplicemente di impedire che vengano, ma che possano arrivare con un contratto di lavoro, in modo regolare, e inserirsi nella società e nella cultura”.

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