Spiritualità: Ofs Sicilia, il card. Reina presiede la messa a Monreale per la festa di San Ludovico il 25 agosto

Sarà la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal card. Baldassare Reina, vicario generale di Sua Santità per la diocesi di Roma, il momento centrale della festa di San Ludovico, patrono dell’Ordine francescano secolare, che l’Ofs di Sicilia celebrerà il 25 agosto tra Palermo e Monreale.

La presenza del card. Reina assume un particolare significato per l’Ordine francescano secolare di Sicilia. La celebrazione sarà infatti vissuta come un momento forte di comunione ecclesiale, nel quale le fraternità francescane secolari dell’Isola si ritroveranno insieme attorno all’Eucaristia e in comunione con il Successore di Pietro, attraverso il suo vicario.

“La presenza del card. Baldassare Reina, in qualità di Vicario del Santo Padre, rappresenta per noi un segno prezioso di comunione con la Chiesa universale e con il Successore di Pietro. È un dono che accogliamo con gratitudine e che ci richiama a vivere con sempre maggiore consapevolezza la nostra vocazione francescana secolare, dentro la Chiesa e al servizio del Vangelo” dice Carmelo Vitello, ministro regionale dell’Ordine francescano secolare di Sicilia.

Alle 16, nella basilica cattedrale di Monreale, il card. Reina presiederà la concelebrazione eucaristica, alla quale prenderanno parte le fraternità dell’Ofs provenienti da diverse parti della Sicilia. L’ingresso in cattedrale sarà preceduto, alle 15, dal ritrovo nella piazza antistante e dall’ingresso delle fraternità con i propri stendardi.

La celebrazione sarà anche l’occasione per affidare a San Ludovico il cammino dell’Ordine francescano secolare di Sicilia, le fraternità locali e il servizio che esse sono chiamate a svolgere nella società. Al termine della celebrazione è prevista la preghiera di affidamento della Fraternità regionale a San Ludovico, insieme al dono della cera da parte delle fraternità dell’area Frate Fuoco.

La festa avrà inizio nella mattinata a Palermo, presso la Missione di Speranza e Carità di via Decollati – Casa di preghiera per tutti i popoli, dove le fraternità saranno accolte alle 9.30.

La mattinata prevede la visita della Missione, la preghiera iniziale, una riflessione sul tema “Va’ e ripara la mia casa”, a cura di don Pino Vitrano, e l’adorazione eucaristica.

Da Palermo a Monreale, dunque, la giornata sarà un unico cammino di preghiera, fraternità e comunione: dall’incontro con gli ultimi e con una realtà significativa della Chiesa siciliana, fino alla celebrazione eucaristica nella cattedrale di Monreale, cuore della giornata e momento nel quale l’Ofs di Sicilia si ritroverà unito attorno all’altare.

La festa di San Ludovico diventa così anche un’occasione per rinnovare la consapevolezza che la vocazione francescana secolare è chiamata a essere vissuta dentro la Chiesa, nella fraternità e al servizio del Vangelo, guardando con fiducia al futuro e affidando il proprio cammino al Signore e all’intercessione del proprio patrono.

La celebrazione eucaristica delle ore 16 sarà aperta a tutti.

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