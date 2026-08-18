Ucraina: 79 milioni di dollari impegnati dall’Unesco per la ricostruzione. Attenzione al complesso monastico Kyiv-Pechersk Lavra

Rafforzare la risposta alle emergenze e preparare le basi per la ricostruzione dell’Ucraina. È l’impegno ribadito dall’Unesco durante la prima visita ufficiale nel Paese del direttore generale Khaled El-Enany, che ha incontrato il presidente Volodymyr Zelenskyy e rappresentanti del Governo. Le attività dell’organizzazione riguardano istruzione, cultura, scienza, comunicazione e informazione, con interventi per la formazione digitale, il sostegno psicologico, la sicurezza dei giornalisti e la tutela del patrimonio culturale. Dal febbraio 2022 l’Unesco ha mobilitato, attraverso i propri partner, 79 milioni di dollari per la ripresa dell’Ucraina, la più ampia risposta dell’organizzazione a una crisi nel mondo. Sono stati distribuiti oltre 58 mila Chromebook a insegnanti e studenti, formati più di 77 mila educatori sulla didattica digitale e offerta assistenza psicologica a oltre 170 mila bambini. Più di 5.100 giornalisti hanno ricevuto formazione sulla sicurezza, attrezzature, contributi e sostegno psicologico. Particolare attenzione è stata dedicata alla Kyiv-Pechersk Lavra, complesso monastico patrimonio mondiale dell’Unesco dal 1990 e inserito dal 2023 nella Lista del patrimonio mondiale in pericolo. Il sito ha subito gravi danni durante un attacco il 15 giugno scorso. Secondo una prima valutazione, oltre l’80% del tetto della cattedrale è stato danneggiato, insieme a parti delle strutture superiori. L’Unesco ha annunciato 100 mila dollari del proprio Fondo per le emergenze del patrimonio culturale destinati agli interventi urgenti di stabilizzazione. La Svizzera contribuirà inoltre con 732 mila dollari per la progettazione della ricostruzione del tetto e per ulteriori opere di consolidamento. Con finanziamenti del Giappone è in corso una scansione laser 3D della cattedrale, destinata a creare una documentazione digitale dettagliata utile per conservazione e restauro.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /