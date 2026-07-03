Vescovi di Puglia: il 24 ottobre a Molfetta il meeting missionario regionale per il centenario della Giornata missionaria mondiale

Le Chiese di Puglia si incontreranno sabato 24 ottobre al Pontificio Seminario regionale di Molfetta per il Meeting missionario regionale pugliese, in occasione del 100° anniversario della prima Giornata missionaria mondiale, istituita nel 1926 da papa Pio XI. Lo rende noto la Commissione regionale pugliese di cooperazione missionaria tra le Chiese, che ha promosso l’iniziativa nell’ambito della Conferenza episcopale pugliese. I lavori si svolgeranno dalle ore 10 alle 17, pranzo incluso presso lo stesso Seminario. L’incontro, condotto con lo stile dei tavoli sinodali e guidato dai vescovi pugliesi, coinvolgerà i referenti diocesani di Caritas, catechesi, pastorale giovanile, Migrantes e pastorale vocazionale, con l’obiettivo di alimentare la cooperazione missionaria tra le Chiese della regione. L’appuntamento assume un rilievo ulteriore per un riconoscimento ricevuto dalla Commissione: Missio Italia ha affidato a essa la preparazione e l’elaborazione del materiale per l’animazione del prossimo mese missionario, a ottobre, sottolineando il ruolo attivo della regione pugliese nell’animazione missionaria a livello nazionale. La Giornata missionaria mondiale si celebra ogni anno nella penultima domenica di ottobre.

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