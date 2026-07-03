Vita e pensiero: sulla rivista della Cattolica intelligenza artificiale, “Reinventare l’Occidente” e card. Betori sulla Dei Verbum

“Disarmare l’intelligenza artificiale per custodire l’umano”: Roberto Presilla, docente di Filosofia contemporanea alla Pontificia Università Gregoriana, affronta – nell’editoriale del numero 3/2026 della rivista “Vita e pensiero” – alcuni temi chiave della prima enciclica di Leone XIV. Un documento “da cui emerge una consapevolezza teologica che smonta quei punti di vista così affascinanti per i capi della Silicon Valley e così superati per la visione cristiana”. La rivista presenta poi una riflessione dello scrittore indiano Amitav Ghosh sul grido di dolore per il mondo fra guerre e disuguaglianze. “Viviamo un momento di molteplici crisi e transizioni intersecanti: di geopolitica, di strutture finanziarie, di regimi ambientali ed ecologici. Le responsabilità dell’Occidente il cui predominio si sta avviando verso la fine”. Il direttore dell’Alta scuola di economia e relazioni internazionali Damiano Palano firma un articolo su “Reinventare l’Occidente, contro la geopolitica pop”. Democrazie liberali contro autocrazie, valori occidentali contro valori confuciani o islamici o russi: “È la logica duale che caratterizza il dibattito sul declino dell’Occidente”.

“Dio e l’uomo in dialogo nella storia”: il card. Giuseppe Betori, arcivescovo emerito di Firenze, propone una rilettura della Dei Verbum. Il documento conciliare, oltre ad aprire vie nuove, “affermò il concetto di Parola di Dio, che permise di superare la contrapposizione tra Scrittura e Tradizione, recuperando la dimensione storica della fede”.

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