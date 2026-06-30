Leone XIV: Vicariato di Roma, due tribunali per le cause ordinarie e di nullità matrimoniale

Sono due i tribunali costituiti presso il Vicariato di Roma: il Tribunale ordinario della diocesi e il Tribunale interdiocesano di prima istanza per le cause di nullità di matrimonio della Regione Lazio. Lo stabilisce il testo, ora vigente, della costituzione apostolica In Ecclesiarum communione sull’ordinamento del Vicariato di Roma, allegata al motu proprio Confirma fratres tuos con cui Papa Leone XIV ne ha disposto, il 24 giugno, l’entrata in vigore in sostituzione del testo del 2023. Il cardinale vicario, “in virtù della potestà ordinaria vicaria che esercita in nome del Sommo Pontefice, è giudice ordinario della Diocesi di Roma e Moderatore dei Tribunali”, coadiuvato dal vicegerente in caso di impedimento o assenza. Ciascun tribunale è composto dal vicario giudiziale, da vicari giudiziali aggiunti, giudici, promotori di giustizia, difensori del vincolo, cancellieri e notai, tutti nominati per un quinquennio rinnovabile. Il Tribunale ordinario tratta, oltre alle cause di primo grado, anche “le cause dei Santi” e le cause di dispensa “super rato et non consummato”. Da entrambi i tribunali si appella al Tribunale della Rota Romana.

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