Scuola: Firenze, anche la Fidae a Fiera Didacta Italia. Sicurezza, innovazione e identità al centro degli appuntamenti

Anche quest’anno Fidae Ets sarà presente a Fiera Didacta Italia, in programma alla Fortezza da Basso di Firenze dall’11 al 13 marzo. La Federazione sarà presso il Padiglione Spadolini – Stand J16, proponendo una serie di approfondimenti dedicati ai temi strategici per il futuro della scuola.

La presenza a Didacta rappresenta per Fidae un’importante occasione di confronto e progettazione, con particolare attenzione alla sicurezza scolastica, alla gestione delle opportunità legate ai fondi europei e al rafforzamento dell’identità educativa delle scuole associate.

Il 12 marzo, alle 12.30, appuntamento con l’evento “Verso il Diploma antibullismo: la nuova frontiera della sicurezza scolastica”, al Padiglione Spadolini Terra – Stand J40 Basco Bazar 2.

Alla luce del recente Piano d’azione dell’Unione europea contro il cyberbullismo, che ha ribadito la centralità della prevenzione dei soprusi digitali, Fidae promuove un momento di confronto sul nuovo “Protocollo Scuola sicura” e sull’Attestazione di esperto antibullismo. Un’alleanza strategica tra scuole statali e paritarie per rafforzare competenze, responsabilità e strumenti operativi a tutela degli studenti.

Interverranno Virginia Kaladich, presidente nazionale di Fidae Ets, Cristina Costarelli, presidente di Anp Lazio, Emanuele Montemarano, presidente dell’Organismo di vigilanza di Accredia.

Il 13 marzo dalle 9,30 in poi, si terrà una sessione dedicata a “I nuovi avvisi Pnrr e Pn 2127 per le scuole paritarie”, al Padiglione Spadolini – Stand J16 MR*Digital. Negli ultimi anni l’accesso ai fondi Pnrr e Pon 2014/2020 ha rappresentato un’opportunità significativa per sostenere i processi di innovazione, pur a fronte di una complessità amministrativa e rendicontativa non sempre di facile gestione.

Il workshop Fidae analizzerà gli avvisi in uscita e quelli in fase di attuazione in una prospettiva di gestione sostenibile, con attenzione alle semplificazioni procedurali e all’accesso ai fondi Fesr per le infrastrutture tecnologiche e digitali. Interverrà Giuseppe Maffeo, referente di “Pronto Fidae Sos Scuola”.

Sempre il 13 marzo, alle 12.30, appuntamento con la presentazione di “Un inno per la gioia di educare” al Padiglione Spadolini – Stand J16 MR*Digital. Nel workshop dedicato, Valentina Ambrosio, avvocato e cantautrice, illustrerà ispirazione e significato del brano, pensato come espressione della gioia di educare, della centralità della persona e della missione condivisa delle scuole Fidae. Con l’introduzione di sr. Paola Murru, vice presidente nazionale della Fidae e referente Formazione, l’inno sarà proposto come segno identitario e strumento di appartenenza capace di unire le comunità educative.

“La presenza della Fidae a Didacta non è solo istituzionale, siamo a Firenze per promuovere qualità, innovazione e corresponsabilità educativa all’interno del sistema pubblico integrato di istruzione – ha dichiarato Virginia Kaladich –. Sarà anche un’occasione per ribadire, a 26 anni dalla legge 62, la cui ricorrenza è il 10 marzo, che è tempo di passare da una parità formale a una parità sostanziale. La scuola paritaria è parte integrante del sistema pubblico di istruzione e lo dimostrano anche questi momenti di formazione e di impegno verso il futuro dei nostri ragazzi”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /