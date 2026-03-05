Commissione Ue: gruppo speciale sulla sicurezza dei minori online. Von der Leyen, “rendere più sicuro il mondo digitale”

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha ospitato oggi la prima riunione on line del gruppo speciale sulla sicurezza dei minori. Il gruppo, annunciato nel discorso sullo stato dell’Unione del 2025, “fornirà raccomandazioni di esperti per proteggere e responsabilizzare meglio i minori online ed esaminerà la necessità di potenziali restrizioni armonizzate in materia di età per accedere ai social media”. Von der Leyen ha dichiarato: “Per decenni abbiamo reso il mondo reale più sicuro per i bambini e dobbiamo fare lo stesso nel mondo digitale. Le opportunità positive offerte dalla tecnologia non possono andare a scapito della loro sicurezza, salute o felicità”. In Europa, ha aggiunto, “le piattaforme tecnologiche hanno già la responsabilità di garantire la sicurezza degli utenti e continueremo a garantire che lo facciano. Ma dobbiamo anche fare di più per proteggere e responsabilizzare i nostri giovani online. Ecco perché ho convocato questo panel: forgiare un approccio europeo forte, realistico per garantire la sicurezza dei nostri figli nell’era digitale”. Le diverse riunioni del panel comprenderanno rappresentanti dei giovani insieme a specialisti di vari settori, quali la salute, l’informatica, i diritti dei minori e l’alfabetizzazione digitale. La prima riunione ha esaminato rischi e benefici derivanti dall’uso da parte dei bambini dei social media e di altre attività online, come i giochi, le app di messaggistica o l’intelligenza artificiale.

