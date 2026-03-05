Diocesi: Rossano, sabato l’iniziativa “Sfogliando il Codex”

“Grazie e te, Donna”. Tratto dalla Lettera alle donne, scritta da san Giovanni Paolo II, è il titolo a cui è dedicato il prossimo evento “Sfogliando il Codex”, che prevede lo sfoglio e l’esposizione di una nuova miniatura del Codex Purpureus Rossanensis, evangeliario greco miniato del VI secolo, custodito nel Museo diocesano e del Codex della diocesi di Rossano-Cariati e tra i più preziosi esistenti al mondo,

riconosciuto nel 2015 bene patrimonio dell’Umanità da parte dell’Unesco. L’appuntamento si terrà sabato 7 marzo alle 11, nella sala Codex del Museo e subito dopo la cerimonia dello sfoglio si terrà un incontro aperto a tutti nel Salone degli Stemmi della diocesi di

Rossano-Cariati concepito come momento di riflessione e confronto sul tema della donna e ascolto di testimonianze concrete, con la presenza di figure istituzionali e associazioni attive sul territorio. L’evento vedrà la partecipazione di mons. Maurizio Aloise, arcivescovo di Rossano-Cariati, Flavio Stasi, sindaco di Corigliano Rossano, Rosellina Madeo, presidente del Consiglio comunale di Corigliano Rossano, Marinella Grillo, assessore alle Politiche sociali di Corigliano Rossano, Lia Panera, dell’Istituzione Teresiana, Raffaella Accroglianò, dell’Associazione Mondiversi e Centro antiviolenza Fabiana Luzzi, Maria Domenica Maiuri, dell’Associazione Emi & Lia. Introdurrà lo sfoglio Cecilia Perri, vicedirettrice del Museo diocesano e del Codex e modererà il dibattito Anna Russo.

