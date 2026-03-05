Leone XIV: Roma, domenica alla parrocchia di Santa Maria della Presentazione a Torrevecchia

(Foto Calvarese/SIR)

Sarà la parrocchia di Santa Maria della Presentazione, in via di Torrevecchia, ad accogliere domenica Papa Leone XIV per la sua quarta visita a una parrocchia romana. Il Santo Padre arriverà alle 16 e sarà accolto, tra gli altri, dal card. Baldassare Reina, vicario generale per la diocesi di Roma, e dal parroco don Paolo Stacchiotti. Ad attendere il Papa sul sagrato – dove sarà allestito un maxischermo – bambini del catechismo, giovani e famiglie con canti, striscioni e disegni. All’interno del complesso parrocchiale, il Pontefice incontrerà i disabili e gli ammalati e, nel salone parrocchiale, circa sessanta persone con diversi tipi di fragilità. Alle 17 celebrerà la messa; al termine incontrerà il consiglio pastorale e i sacerdoti. “Attendiamo il Santo Padre con gioia – dice don Stacchiotti –. La presenza del Pontefice ci fa sentire la vicinanza sua e di tutta la Chiesa e questo territorio ne ha molto bisogno”. Il parroco descrive la comunità: “Questo non è un quartiere facile, ma i casi di cronaca non rendono giustizia al bene che c’è qui. Questa è una comunità unita, piena di persone generose”. Al Papa sarà donata un’icona realizzata dalle consacrate che da trent’anni vivono a Bastogi: la copia della Madonna Pellegrina che, durante il mese di maggio, gira per il quartiere.