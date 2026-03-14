Università Cattolica: il 17 marzo a Milano convegno su sport e crescita personale e sociale

(Foto Università Cattolica)

Si terrà martedì 17 marzo, dalle 14.15 nell’aula magna dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, il convegno “Lo sport per la crescita personale e sociale”, promosso dall’ateneo in collaborazione con l’arcidiocesi di Milano, la Fondazione Giulia Cecchettin e Cattolicaper lo sport. L’iniziativa intende riflettere sul valore educativo dello sport, come espressione di talento ma anche come luogo di crescita umana e sociale fondato su fratellanza e solidarietà. Ad aprire l’incontro saranno i saluti di Elena Beccalli, rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, di Federica Picchi, sottosegretario con delega a sport e giovani di Regione Lombardia, di Luciano Buonfiglio, presidente del Coni (in collegamento), di Gino Cecchettin, presidente della Fondazione Giulia Cecchettin, e dell’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini. L’introduzione dei lavori sarà affidata ad Anna Maria Tarantola, vicepresidente della Fondazione Giulia Cecchettin. Il convegno si articolerà in tre sessioni. La prima, “La formazione e la ricerca nel campo dello sport”, moderata dalla giornalista Tonia Cartolano, vedrà gli interventi di mons. Claudio Giuliodori, Caterina Gozzoli, Andrea Lionzo ed Elena Marta. La seconda sessione, “Il valore dello sport nell’esperienza di atleti e dirigenti”, moderata dal giornalista Daniele Manca, ospiterà le testimonianze di Arianna Fontana, Ilaria Galbusera, Simone Barlaam, Daniele Cassioli, Javier Zanetti e Luca Pancalli. La terza sessione, “I giovani e lo sport”, moderata dalla giornalista Mariangela Pira, vedrà la partecipazione di Giampaolo Ricci, Raffaele Ausiello, Victor Edomwadoba Obayagbonnaa, Francesco Rossi ed Elena Sali.