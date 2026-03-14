Verrà presentato oggi pomeriggio, nel contesto di “Fa’ la cosa giusta! 2026” alla Fiera Milano Rho presso lo Spazio Città Nuova, il volume “Introduzione all’economia civile. Tra il già-fatto e il non-ancora” scritto dagli economisti Stefano Zamagni e Luigino Bruni (Città Nuova, 2025). Dalle 15, Bruni dialogherà con Sergio Gatti direttore generale di Federcasse, Miriam Giovanzana, giornalista e tra i fondatori di “Fa’ la cosa giusta!”, introdotti e moderati da Marco Ferrando, vicedirettore di “Avvenire”.
“Esiste un’economia che non si accontenta del solo profitto, ma che fiorisce – si legge nella presentazione dell’evento – attraverso la reciprocità, il bene comune e la cura dei legami. È l’economia civile: una tradizione radicata nell’umanesimo che oggi, più che mai, si proietta verso il futuro. Ma a che punto siamo davvero?”. “Se il ‘già-fatto’ ci consegna una storia di cooperazione e imprese sociali, il ‘non-ancora’ rappresenta la sfida di un mondo da ricostruire su basi più umane e sostenibili. Non si tratta di una teoria astratta, ma di una lente per leggere il presente: dalla crisi climatica alle disuguaglianze, fino alla ricerca di una felicità pubblica. Un incontro – conclude la presentazione – per capire che il mercato può non essere un luogo senza anima, ma uno spazio di libertà dove ogni nostra scelta può… fare la cosa giusta”.
Economia civile: Fiera Milano Rho, nel pomeriggio a “Fa’ la cosa giusta! 2026” presentazione del volume di Luigino Bruni e Stefano Zamagni
Verrà presentato oggi pomeriggio, nel contesto di “Fa’ la cosa giusta! 2026” alla Fiera Milano Rho presso lo Spazio Città Nuova, il volume “Introduzione all’economia civile. Tra il già-fatto e il non-ancora” scritto dagli economisti Stefano Zamagni e Luigino Bruni (Città Nuova, 2025). Dalle 15, Bruni dialogherà con Sergio Gatti direttore generale di Federcasse, Miriam Giovanzana, giornalista e tra i fondatori di “Fa’ la cosa giusta!”, introdotti e moderati da Marco Ferrando, vicedirettore di “Avvenire”.