Agostiniani: Firenze, il 20 marzo presentazione del volume sulla presenza “in Valdelsa fra medioevo e prima età moderna”

(Foto Comunità agostiniana Firenze)

Sarà presentato venerdì 20 marzo, alle 17.30 nella sala capitolare della basilica di Santo Spirito a Firenze, il volume “Gli Agostiniani in Valdelsa fra medioevo e prima età moderna”, curato da Jacopo Paganelli e Francesco Salvestrini. L’iniziativa costituisce il secondo appuntamento del ciclo “Convegni di Santo Spirito 2026 – Umanesimo in Santo Spirito” ed è a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. Il volume, pubblicato nel 2024 nella rivista scientifica “Analecta Augustiniana”, raccoglie gli atti del convegno internazionale di studi promosso dalla Società storica della Valdelsa e svoltosi a San Gimignano nel maggio 2023. Gli studi approfondiscono la presenza e lo sviluppo dell’Ordine agostiniano in Valdelsa tra XIII e XIV secolo, in un territorio strategico della Toscana medievale, crocevia tra le diocesi di Firenze, Fiesole, Pisa, Lucca, Volterra e Siena e attraversato dalla via Francigena. La ricerca mette in luce la diffusione capillare dei frati agostiniani e il loro ruolo nella vita religiosa, culturale e sociale della valle, dove furono tra gli ordini mendicanti più radicati e attivi nella cura pastorale delle comunità locali. Attraverso l’analisi delle dinamiche insediative dei conventi, dei rapporti con le città e con le campagne, delle espressioni artistiche e della spiritualità agostiniana, il volume offre un quadro aggiornato della presenza degli Eremitani di sant’Agostino tra medioevo e prima età moderna. L’incontro sarà moderato da padre Rocco Ronzani, prefetto dell’Archivio apostolico Vaticano. Le conferenze saranno trasmesse anche in diretta grazie al nuovo impianto multimediale della basilica.