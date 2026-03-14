Figlie di Sant’Eusebio: Albano Vercellese, domani convegno su madre Eusebia Arrigoni

È in programma nel pomeriggio di domani, domenica alle 15 marzo, presso la casa di riposo di Albano Vercellese un convegno dedicato alla figura di Luigina Arrigoni, poi suor Francesca e infine madre Eusebia, cofondatrice insieme a don Dario Bognetti della Congregazione delle Figlie di Sant’Eusebio, alla quale la struttura è intitolata. Durante i lavori, con inizio alle 15, interverranno Sandra Ticozzi e Giovanni Veggiotti, autore della biografia dei fondatori “Missionari della tenerezza di Dio”, edita da Velar. Prevista la testimonianza delle suore di Sant’Eusebio. Seguiranno l’amministrazione del Sacramento dell’Unzione degli infermi e un momento di fraternità.

Proprio ad Albano Vercellese, nel 1897, si legge in un contributo pubblicato sul sito web dell’arcidiocesi di Vercelli, si incontrarono per la prima volta la giovane religiosa e il giovane prete, allora viceparroco a Confienza. Da quell’incontro, dopo vicende non sempre semplici, nacque la famiglia religiosa fondata il 29 marzo 1899. La Congregazione, animata dal desiderio dei fondatori di testimoniare la tenerezza del cuore di Dio verso l’umanità sofferente, è presente in Italia, Brasile, Perù e Congo Brazzaville. Il nome della Congregazione richiama sant’Eusebio, protovescovo di Vercelli e primo evangelizzatore del Piemonte nel IV secolo, scelto come modello di vita cristiana per la sua testimonianza e per l’esperienza di vita comunitaria da lui promossa tra le vergini consacrate.

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