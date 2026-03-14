Azione Cattolica: Piemonte e Valle d’Aosta, nel pomeriggio ad Asti si parla di “Crisi della democrazia e riforme istituzionali” con Ernesto Preziosi

Sarà dedicato a “Crisi della democrazia e riforme istituzionali” l’incontro che si svolgerà nel pomeriggio di oggi, ad Asti, per iniziativa dell’Azione Cattolica in collaborazione con Agesci, Acli e Meic. Dalle 15, presso il teatro della parrocchia N.S. di Lourdes, interverrà Ernesto Preziosi, già vicepresidente nazionale di Ac e presidente di “Argomenti 2000”, direttore della Promozione istituzionale all’Università Cattolica del Sacro Cuore e docente all’Università degli studi di Urbino.

L’incontro – viene spiegato in un comunicato – si inserisce in un percorso ormai pluriennale di approfondimento sul tema delle riforme istituzionali nel loro complesso ed è organizzato dal gruppo “Fede e politica” dell’Azione Cattolica regionale di Piemonte e Valle d’Aosta per offrire momenti formativi su questioni che interessano la nostra natura di cittadini e di cristiani. L’incontro – viene precisato – era stato programmato in tempi “non sospetti”, ben prima dell’indizione del referendum sulla riforma della giustizia, ed entrerà nel merito di questa solo nel contesto generale delle riforme che vengono propugnate o contestate in questi anni.

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