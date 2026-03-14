Maltempo: Protezione civile, “in arrivo piogge e temporali anche al Sud. Allerta arancione in Liguria e Lombardia”

“Il transito di una perturbazione atlantica causa maltempo sul Nord-Ovest italiano e, muovendosi verso Sud-Est, porterà, nella giornata di domani, un deciso peggioramento delle condizioni meteo sul nostro meridione, con precipitazioni che risulteranno più diffuse e, anche a carattere temporalesco, su Sicilia e Calabria”. Ad annunciarlo è il Dipartimento di Protezione civile in una nota nella quale spiega che “sulla base delle previsioni disponibili” e “d’intesa con le Regioni coinvolte” è stato emesso un “un avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende quello diramato nella giornata di ieri”. “L’avviso – prosegue la nota – prevede dal mattino di domani, domenica 15 marzo, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia in estensione, dalla tarda mattinata sulla Calabria”. “I fenomeni -precisa la Protezione civile – saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e fulmini”. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, domenica 15 marzo, allerta arancione su parte di Liguria e Lombardia e allerta gialla su Liguria, Calabria, Sicilia e parte di Puglia, Basilicata, Emilia-Romagna, Piemonte e Lombardia e Valle d’Aosta.

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