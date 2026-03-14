Scoutismo: Matera, domani presentazione del libro “Per strade non battute, 50 anni di Agesci tra educazione, testimonianza e impegno civico”

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“Per strade non battute, 50 anni di Agesci tra educazione, testimonianza e impegno civico”: è il titolo del libro edito dalla casa editrice Fiordaliso che sarà presentato a Matera, Domenica 15 marzo, presso l’Auditorium della parrocchia San Giacomo alle 9.30. All’evento saranno presenti Francesco Martini, presidente della Provincia di Matera, Pierluigi Smaldone, presidente del Consiglio comunale di Potenza, Antonio Nicoletti, sindaco di Matera, Fabrizio Marano, capo scout d’Italia, Francesco Scoppola, presidente del Comitato nazionale Agesci, mons. Benoni Ambarus, vescovo di Matera-Irsina, Roberta Maulà e Livio Profeta, responsabili della Regione Basilicata Agesci. Il volume raccoglie “documenti storici, atti ufficiali, articoli e interventi, che sono parte integrante del percorso associativo, oltre a foto d’epoca e dei più grandi eventi, in cui si inseriscono le testimonianze di chi ha vissuto in prima persona alcuni momenti salienti di questi cinquant’anni”. “Cinquant’anni di Agesci – dichiarano Roberta Vincini, Francesco Scoppola e don Andrea Turchini, presidenti del Comitato nazionale e assistente generale Agesci – non possono essere racchiusi in un unico volume, ma vogliamo ripercorrere i passaggi che hanno costruito l’Associazione di oggi: una comunità che guarda avanti. La nostra storia è intrecciata a quella del Paese, tra successi, difficoltà e sacrifici, con l’educazione sempre al centro. Un valore quanto mai attuale, perché i giovani non sono solo il futuro, ma il presente”. L’Associazione Guide e Scouts cattolici Italiani, che conta 183.000 soci, è un’associazione giovanile educativa che si propone di contribuire, nel tempo libero e nelle attività extra-scolastiche, alla formazione della persona secondo i principi ed il metodo dello scautismo, adattato ai ragazzi e alle ragazze nella realtà sociale italiana di oggi.