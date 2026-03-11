Università: Cl Cosenza, domani incontro su “E voi chi dite che io sia?”

“E voi chi dite che io sia?”: questo il tema di un incontro che si svolgerà domani alle 18 presso l’Università della Calabria a Cosenza, sui iniziativa di Comunione e Liberazione Universitari di Cosenza. L’incontro, coordinato dallo studente Paolo Mazzei, è un dialogo tra i docenti Alessandro Papa, del dipartimento di Fisica dell’Unical, Marcello Tempesta, dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università del Salento e Maida Voto, dottoranda del dipartimento di Studi Umanistici dell’Unical, sul libro “All’origine della pretesa cristiana di don Luigi Giussani”. L’intento è quello di rileggere le tesi del libro “non come reperto del passato, ma come spunto per un dialogo vivo e critico tra diverse sensibilità, mettendo alla prova la capacità del testo di rispondere alle sfide del presente e alla ricerca di senso che caratterizza il mondo contemporaneo”, spiegano i promotori. Giussani nel libro (che è il secondo volume del percorso dopo “Il senso religioso” e prima di “Perché la Chiesa”) invita il lettore a “verificare” la pertinenza di questa “pretesa” alle esigenze del cuore umano, utilizzando il metodo proprio dell’incontro: così come i primi discepoli furono colpiti da una presenza eccezionale di Gesù Cristo, oggi la proposta cristiana si pone come ipotesi di lavoro per la ragione umana. Il libro affronta nodi cruciali come il concetto di rivelazione, il valore dei segni e la “certezza morale” come strumento per conoscere la verità su una persona.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /