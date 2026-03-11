Diocesi: Otranto, stasera a Muro Leccese seminario “Fare bene il bene”

“Fare bene il bene”. Questo il tema del seminario di formazione etico-sociale promosso dall’arcidiocesi di Otranto che si terrà questa sera a Muro Leccese. Dalle 19.30, presso il Mercato delle idee, interverranno Luca De Santis, docente di Dottrine politiche e sociali all’Issr “Don Tonino Bello” di Lecce, per parlare de “Il bene comune nella Dottrina sociale della Chiesa” e Agatino Giuseppe Lanzafame, magistrato amministrativista presso il Tar Lazio, che rifletterà su “L’Amministrazione condivisa: strumenti per la partecipazione”.

L’iniziativa viene promossa – si legge in una nota dell’arcidiocesi – partendo “dai principi cardine dell’insegnamento sociale cattolico alla scoperta della frontiera dell’amministrazione condivisa passando per la presa di coscienza del protagonismo sociale già in atto di associazioni, movimenti e gruppi ecclesiali per approdare a una pastorale sociale ‘consapevole e generativa’, capace di leggere i bisogni del territorio, dialogare con le istituzioni e incidere sul bene comune in modo evangelico e competente. E poi guardare al futuro del percorso di formazione triennale per giovani scelti e individuati anche attraverso la ‘rete di consapevolezza’ che si va costruendo”.

