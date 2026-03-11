Diocesi: Cagliari, venerdì 13 marzo incontro-dibattito “L’8 marzo a scuola. L’8 marzo tutto l’anno” con gli studenti delle superiori

L’Ufficio comunicazioni sociali dell’arcidiocesi di Cagliari e l’associazione Giulia Giornaliste, con il sostegno dell’Ucsi, in collaborazione con l’Università di Cagliari, promuovono, venerdì 13 marzo dalle 9 alle 11,30, un incontro-dibattito – “L’8 marzo a scuola. L’8 marzo tutto l’anno” – con studenti e studentesse degli Istituti superiori su alcuni temi di attualità nella formazione, nella didattica, nella cultura e nella conoscenza, temi centrali che invitano a una riflessione attenta e approfondita sull’uso del linguaggio e mirano al rafforzamento del pensiero critico.

Educazione alle relazioni interpersonali, al rispetto e alla conoscenza delle differenze, educazione alle relazioni tra le diverse sensibilità, consapevolezza sull’uso degli strumenti digitali, formazione di una autocoscienza di sé (autostima), utilizzo di un linguaggio inclusivo e antidiscriminatorio, analisi del linguaggio dei social.

Nella seconda parte sarà organizzata una fase interattiva con ragazze/i, coinvolti direttamente nel dibattito da alcune giornaliste specializzate nelle interazioni dinamiche.

Nel mondo attuale la tecnologia è un fattore che accompagna la quotidianità di tutti noi, la consapevolezza nell’uso degli strumenti digitali è un elemento essenziale per la crescita dei più giovani, perché se da un lato offrono importanti vantaggi, dall’altro pongono davanti a sfide che bisogna saper affrontare e vincere. La Rete è quindi fonte di informazione ma anche scenario ricco di insidie, nel quale l’educazione digitale consapevole, gioca un ruolo cruciale per comprendere come navigare online in modo sicuro, come contrastare l’iperconnessione e imparare ad utilizzare responsabilmente le tecnologie più avanzate come l’AI.

Fondamentale è saper bilanciare, in una gestione corretta del proprio tempo, l’uso delle tecnologie con altre attività come le relazioni interpersonali nell’ambito della collettività. È un aspetto centrale nell’incontro promosso da Giulia Giornaliste e dall’Ufficio comunicazioni sociali della diocesi con l’obiettivo di avviare un dialogo aperto con studenti e studentesse per ascoltare le loro necessità, le loro difficoltà, e comprendere i loro dubbi in relazione a temi altamente formativi come il rispetto delle differenze in un’ ottica di equità e di uguaglianza, l’importanza della scelta delle parole, la consapevolezza dell’impatto negativo dell’uso di un linguaggio sessista, offensivo, discriminatorio.

Per sviluppare questi argomenti, legati alla giornata internazionale della donna, come valori e principi prioritari in tutti i giorni dell’anno, per garantire una convivenza democratica e una società equa, intervengono esperte ed esperti del mondo universitario, del giornalismo e del diritto, che con i loro mirati interventi, stimoleranno il dialogo con ragazzi/e, circa 350, provenienti da 10 istituti superiori: Alberti, Azuni, Convitto nazionale, Foiso Fois, De Sanctis Deledda, Dettori, Duca degli Abruzzi, Euclide, Meucci, Pacinotti.

Modera Maria Luisa Secchi, direttrice dell’Ufficio comunicazioni sociali e presidente dell’Ucsi Sardegna. Introduce mons. Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario generale Cei. La presentazione del tema è a cura di Susi Ronchi, coordinatrice di Giulia Giornaliste Sardegna. Intervengono Antonella Loi, Daniela Paba, Fabio Sorrentino, Paolo Orrù, Valeria Aresti, Sandra Pani, Elsa Pascalis, Simona Scioni.

