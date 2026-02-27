Fede e società: Mestre, domani dialogo tra Alessandro Castegnaro e Guido Dotti sul libro “Il contributo delle religioni alla terza guerra mondiale”

Guerre di religione o religioni contro la guerra? È questo il focus del dialogo che si terrà sabato 28 febbraio alle ore 9.30 al Centro polifunzionale Lux a Mestre (via Manzoni 2) tra Alessandro Castagnaro, sociologo e curatore del libro “Il contributo delle religioni alla terza guerra mondiale” (ed. EMP), e Guido Dotti, monaco di Bose e incaricato della Commissione episcopale del Piemonte per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso. A condurre il dibattito sarà Giorgio Malavasi, giornalista di Gente Veneta. L’evento è in collaborazione con l’Associazione Esodo, nell’ambito della rassegna “4 chiacchiere con l’autore” organizzata dall’associazione culturale La Rotonda. Ingresso libero e parcheggio interno.

Scritto a più mani, il saggio delle Edizioni Messaggero Padova scomoda la fede, scuote le coscienze e interroga la pace. Un testo “scomodo” che a partire dalle riflessioni del Forum di Limena raccoglie gli interventi di sei studiosi e teologi cattolici sulle responsabilità delle fedi nelle guerre di oggi, affrontando con sguardo storico, teologico ed etico il ruolo controverso e spesso ambiguo delle religioni nei conflitti contemporanei, ponendo l’interrogativo fondamentale: le religioni promuovono la pace o la ostacolano?

Il volume si rivolge a credenti e non credenti, a decisori politici, teologi e a tutti coloro che rifiutano la rassegnazione e l’ideologia di fronte al dramma della guerra.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /