Aree interne: L’Aquila, domani un convegno su natalità, politiche per la famiglia e prospettive per una nuova coesione territoriale

Sabato 28 febbraio, alle ore 9.30, presso l’auditorium del Parco “Renzo Piano”, a L’Aquila, si terrà il convegno “Aree interne, natalità e politiche per la famiglia. Prospettive per una nuova coesione territoriale”, un importante momento di riflessione e confronto sul futuro delle zone montane e rurali. L’evento riunirà i principali attori istituzionali, accademici e rappresentanti del terzo settore per discutere le strategie necessarie a contrastare lo spopolamento e la denatalità, con un focus specifico sulla Regione Abruzzo.

Interverranno all’evento: Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea e commissario europeo per la politica regionale e di coesione, lo sviluppo regionale, le città e le riforme; mons. Antonio D’Angelo, arcivescovo metropolita dell’Aquila; Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo; Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila; Francesco Maria Chelli, presidente dell’Istat, e Alessandro Perfetti, Phd in Istituzioni internazionali sovranazionali ed europee, docente di Diritto europeo presso l’Università degli studi di Teramo.

Nel corso della mattinata si terrà la tavola rotonda “Riflessi su scuola, lavoro, associazioni e impresa”, alla quale prenderanno parte: Antoniana Aloisio, dell’Usr Abruzzo; Claudio Boffa, presidente della Confassociazioni Abruzzo, e Giovanni Notaro, segretario della Cisl Abruzzo Molise. Il dibattito sarà moderato da Marzia Masiello, responsabile relazioni istituzionali dell’Aibi.

Seguirà la tavola rotonda “Oltre la crisi: fare squadra per costruire la speranza”, alla quale parteciperanno: Adriano Bordignon, presidente del Forum nazionale delle associazioni familiari; Roberto Santangelo, assessore della Regione Abruzzo; Rosanna De Antoniis, componente del direttivo dell’Anci Abruzzo, e Lorenzo Berardinetti, presidente dell’Uncem Abruzzo.

Paola D’Alesio, presidente del Forum delle associazioni familiari dell’Abruzzo, interverrà per i ringraziamenti finali, mentre l’evento sarà coordinato dal giornalista Massimo Alesii, dell’Associazione nazionale Borghi del respiro.

L’iniziativa gode del patrocinio della Regione Abruzzo, del Comune dell’Aquila, Capitale italiana della Cultura 2026, dell’Ufficio scolastico regionale e di numerose sigle del mondo professionale e sindacale.

