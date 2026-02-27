Cultura: Acli Roma, domani a Tivoli l’inaugurazione della mostra di Emanuele Moretti “È oggi che ti è dato vivere” sulla Via Crucis nel mondo di oggi

Domani, sabato 28 febbraio, alle ore 11, verrà inaugurata a Tivoli, presso la chiesa di San Vincenzo Martire, la mostra personale di Emanuele Moretti “È oggi che ti è dato vivere”, a cura di Arianna Sera. L’iniziativa è promossa dalle Acli di Roma e provincia con il circolo Acli Arcadia di Ladispoli, in collaborazione con le diocesi di Tivoli e di Palestrina e il comune di Tivoli e con il patrocinio della Regione Lazio, della Città metropolitana di Roma Capitale, del Forum delle associazioni familiari del Lazio e di ARTEiX.

“Le opere di Emanuele Moretti raccontano la Via Crucis, non come evento del passato, ma come ciò che accade ora. Una passione non conclusa, ma che attraversa confini, mari, periferie, fabbriche, carceri, campi profughi, corsie d’ospedale, che vive nei corpi feriti dalle guerre, nelle diseguaglianze che scavano distanze insanabili, nelle vite rese invisibili da un sistema che seleziona chi merita di essere ascoltato e chi no. Una Via Crucis contemporanea che è anche racconto di prossimità: di mani che si tendono quando tutto sembra crollare, di relazioni che resistono alla cultura dello scarto, di una solidarietà che non fa rumore ma cambia destini”, spiega una nota delle Acli di Roma e provincia. Le opere si intrecciano inoltre “con le bellezze della chiesa di San Vincenzo Martire a Tivoli, in un mondo sospeso tra luce e materia, storia e presente, con l’abside maggiore che accoglierà l’opera principale, da cui prende nome la mostra, fulcro dell’intera esposizione”.

All’evento di inaugurazione parteciperanno mons. Mauro Parmeggiani, vescovo di Tivoli e di Palestrina, Marco Innocenzi, sindaco di Tivoli, Renata Baldassarre, assessore alla Cultura, Pari Opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia, Servizio civile della Regione Lazio, Santina Giorgio, presidente di Acli Roma, e Lidia Borzì, presidente del Forum delle associazioni familiari del Lazio.

