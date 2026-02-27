Diocesi: Lucca, al via venerdì 13 marzo la mostra dal titolo “Coranica. Dal Marracci di Lucca ad Abu Dhabi”

Una mostra dal titolo “Coranica. Dal Marracci di Lucca ad Abu Dhabi” aprirà i battenti a Lucca il prossimo 13 marzo, nella chiesa di San Cristoforo. Ne dà notizia l’arcidiocesi. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Metamorfosi ETS, in collaborazione con l’Ufficio ecumenismo e dialogo interreligioso dell’arcidiocesi di Lucca, in occasione di ricorrenze significative come il 60° anniversario della dichiarazione conciliare Nostra Aetate (1965) e il terzo centenario dell’elevazione di Lucca ad arcidiocesi (1726). La Fondazione Metamorfosi ETS è da anni impegnata nella promozione del dialogo interculturale e interreligioso attraverso progetti di alta divulgazione scientifica. Proposta al pubblico a pochi mesi dalla pubblicazione delle “Schede per conoscere l’Islam”, scritte insieme da cattolici e musulmani e pubblicate dalla Cei e dal Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica (Pisai), la mostra “non è solo un’esposizione documentaria – spiega la nota -, ma vuole essere un ponte tra passato e futuro in un momento storico in cui il dialogo è più che mai necessario. La mostra è una proposta assai utile per le scuole secondarie, per la formazione dei docenti e di tutte le persone che operano nell’ambito sociale e culturale”. La direzione scientifica è affidata a Luisa Locorotondo, responsabile dell’Ufficio ecumenismo e dialogo interreligioso dell’Arcidiocesi, affiancata da Anna Canton (Pisai, Roma) e Giulio Osto (Istituto Superiore di Scienze Religiose di Padova), in dialogo con le associazioni musulmane italiane Confederazione Islamica Italiana (Cii), Comunità Religiosa Islamica Italiana (Coreis), Unione delle Comunità Islamiche Italiane (Ucoii). L’esposizione si snoda attraverso 30 pannelli suddivisi in cinque sezioni tematiche: Conoscere l’Islam; Cristiani e musulmani nella storia; L’orientalistica e Ludovico Marracci; Cristiani e musulmani in cammino verso il dialogo; Cristiani e musulmani in Italia. Ogni pannello include immagini a colori, testi di approfondimento e un QR code per accedere a ulteriori materiali multimediali.

L’inaugurazione, il 13 marzo, è pensata in due momenti per due destinatari diversi. Alle ore 10 per il mondo della scuola e alle ore 17, per tutta la cittadinanza, con la presenza degli amministratori locali. In occasione di Coranica, la Biblioteca Statale di Lucca (via S. Maria Corteorlandini, 12) espone in via eccezionale una copia del Corano tradotto dal Marracci nel Salone di Lettura Generale, aperto al pubblico da lunedì 16 a venerdì 20 marzo dalle 9 alle 15. Insieme alla mostra, Coranica prevede anche per sabato 21 marzo a Palazzo Ducale una giornata di studio e una tavola rotonda (dalle ore 9 alle18) . Per informazioni e prenotazioni visite di gruppo e guidate: coranica.lucca@gmail.com.

