San Francesco d’Assisi: Rossano-Cariati, le reliquie della “Terra del Transito” da oggi al 26 febbraio in diocesi

La diocesi di Rossano-Cariati è pronta a vivere un momento di “grande spiritualità e gioia”. Oggi, infatti, arriverà la peregrinatio della “Terra del Transito” in occasione dell’VIII centenario della morte di san Francesco d’Assisi. L’apertura ufficiale del “Particolare Anno di San Francesco”, indetto da Papa Leone XIV insieme ai ministri generali della Famiglia francescana, con la concessione dell’indulgenza plenaria, è stata celebrata in diocesi l’11 febbraio scorso a Terranova da Sibari nella comunità francescana con una celebrazione presieduta dall’arcivescovo, mons. Maurizio Aloise alla presenza, fra gli altri, del ministro provinciale di Calabria, fra Mario Chiarello e dei religiosi e delle religiose delle fraternità francescane del territorio. La peregrinatio sarà scandita da momenti di preghiera, musica e testimonianza. L’arrivo è previsto nella cattedrale alle 17 con l’accoglienza delle reliquie e alle 18 dalla celebrazione eucaristica presieduta da mons. Aloise. Alle 21 incontro-testimonianza a cura della Pastorale familiare diocesana. Il giorno successivo, dopo la celebrazione della messa la partenza per Mirto Crosia dove le reliquie saranno accolte nella chiesa di San Francesco. Seguirà un incontro con i bambini delle scuole di primo grado e nel pomeriggio l’ incontro con tutti i genitori e bambini, la celebrazione della messa e alle 21 la preghiera con il coro giovani “Carlo Acutis” e la Pastorale giovanile diocesana. Il 25 febbraio la messa e la visita all’ospedale dell’area urbana di Rossano scalo ed incontro con gli ammalati e operatori sanitari. In cattedrale poi incontro letterario sui testi di san Francesco con gli studenti del liceo “San Nilo” e nel pomeriggio l’incontro con le aggregazioni laicali seguito dalla messa e alle 21 dal recital su san Francesco. Il 26 febbraio febbraio celebrazione della messa in cattedrale e partenza per il monastero di Sant’Agostino nell’area urbana di Rossano. Alle 10 catechesi di padre Chiarello, ministro provinciale dei Frati minori di Calabria, celebrazione eucaristica e partenza delle reliquie.

