Germania: Würzburg, assemblea plenaria dei vescovi tedeschi. Domani il voto per il nuovo presidente

Incomincia oggi l’assemblea plenaria primaverile della Conferenza episcopale tedesca (Dbk). I vescovi si riuniscono a Würzburg presso il Burkardushausa sino al 26 febbraio. Vi parteciperanno 56 membri della Conferenza episcopale, sotto la presidenza del vescovo del Limburgo, mons. Georg Bätzing, che si presenta dimissionario non ritenendo opportuno proseguire per un secondo mandato il suo ruolo. Domani l’assemblea eleggerà il nuovo presidente. Al centro delle discussioni ci saranno una giornata di studio su temi di attualità nel dialogo cristiano-musulmano e la situazione politica interna tedesca e internazionale, con le guerre in Ucraina e Terra Santa. I vescovi decideranno anche se rieleggere Beate Gilles come Segretaria generale della Dbk. L’assemblea plenaria si confronterà con la sesta Assemblea sinodale, tenutasi di recente. Gli statuti della Conferenza sinodale sono disponibili per l’adozione. I vescovi discuteranno anche di questioni attuali nel campo degli abusi sessuali, analizzeranno la bozza di una guida per lo sviluppo del volontariato e dell’impegno civico ed esamineranno la situazione attuale delle minoranze cristiane in Medio Oriente. Un altro tema sarà l’esame dell’autocomprensione dell’Europa in un ordine mondiale in evoluzione. Anche in questo caso, come per la giornata di studio sull’Islam, i vescovi si confronteranno con relatori ospiti.

