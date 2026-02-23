Politica: Lodi, tavola rotonda sul “Codice per una nuova Europa”

“Codice per una nuova Europa”: è il titolo dell’ampio documento, presentato lo scorso settembre a Camaldoli, definito da un amplissimo numero di esperti, che illustra le possibili strade per rilanciare e rafforzare il processo di integrazione comunitaria. Il “nuovo Codice di Camaldoli” sarà al centro di una tavola rotonda venerdì 27 febbraio, ore 21, presso la Fondazione Maria Cosway, piazza Zaninelli 13 a Lodi. Promotori Meic e Movimento federalista, aderiscono le Acli, con il patrocinio del Comune di Lodi. Intervengono: Luisa Trumellini, presidente nazionale Movimento federalista europeo; Paolo Magnolfi, presidente Associazione nuova Camaldoli; Sebastiano Nerozzi, docente del Pensiero economico, Università Cattolica. Modera Ivano Mariconti.

