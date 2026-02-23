Don Pippo Curatola: mons. Oliva (Locri-Gerace), “testimone e voce autorevole fedele ai principi cristiani”

“Con il ritorno alla casa del Padre di don Pippo, il mondo cattolico perde un testimone e una voce autorevole fedele e sempre coerente con i principi cristiani”. Con queste parole la diocesi di Locri-Gerace, con il vescovo mons. Francesco Oliva, il clero e tutta la comunità diocesana, esprime la propria vicinanza all’arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova per la scomparsa di don Filippo Curatola, direttore per oltre trentacinque anni del settimanale cattolico “L’avvenire di Calabria”. Nella veste di direttore, don Pippo — come era affettuosamente chiamato — ha guidato per oltre un ventennio anche i collaboratori della redazione locrese del settimanale, “principale strumento di comunicazione delle due chiese sorelle”. I suoi consigli e insegnamenti, si legge nella nota, sono stati preziosi per presentare le notizie “alla luce del Vangelo” e per offrire ai lettori spunti di riflessione che aiutassero “la crescita sociale e spirituale dei nostri territori”. La diocesi affida alla misericordia di Dio la sua anima “assicurando la preghiera di suffragio”.

