Giornali Fisc: Reggio Calabria, è morto don Pippo Curatola, già direttore de “L’Avvenire di Calabria”

Foto Avvenire di Calabria

È morto don Pippo Curatola, sacerdote della diocesi di Reggio Calabria-Bova e per oltre 35 anni direttore del settimanale diocesano “L’Avvenire di Calabria”. Don Curatola, scrive il giornale – ha rappresentato “un punto di riferimento non solo per la sua comunità diocesana, ma per l’intera stampa cattolica nazionale. Sacerdote, filosofo e giornalista, ha saputo coniugare la profondità della riflessione teologica con la prontezza del cronista, guidando la testata attraverso trasformazioni storiche, dal passaggio alla cadenza settimanale fino al pionieristico sbarco sul web nei primi anni Duemila”. Don Curatola – che aveva da poco compiuto 80 anni – aveva trasformato il giornale da quindicinale in settimanale ed era stato tra i pionieri dell’adesione alla Federazione italiana settimanali cattolici insieme all’allora settimanale online della Conferenza episcopale calabra “Calabria Ecclesia” e al settimanale di Cosenza-Bisignano “Parola di Vita”. Don Curatola aveva assunto la guida de “L’Avvenire di Calabria” nel 1980 per volere di mons. Aurelio Sorrentino. Don Curatola era stato anche rettore del Seminario.