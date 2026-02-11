Vescovi Toscana: nel 2025 realizzati progetti con i fondi della legge regionale sugli oratori

L’arcivescovo di Lucca, Paolo Giulietti, delegato per i giovani, la famiglia e la vita della Conferenza episcopale toscana, “ha riferito sull’applicazione, in questo primo anno, della legge della Regione Toscana per la valorizzazione della funzione sociale, educativa e formativa degli oratori e delle attività oratoriali”. Lo rende noto un comunicato diffuso al termine della riunione della Conferenza episcopale svoltasi nei giorni scorsi all’Eremo di Lecceto, a Firenze. “Nel 2025 sono stati realizzati, con i fondi erogati, progetti che hanno consentito di ampliare l’offerta educativa di parrocchie e associazioni”, si legge nella nota. “Le diocesi dovranno adesso seguire la ripartizione per il 2026, favorendo uno spirito di sinergia e collaborazione”, precisa il comunicato. I vescovi toscani hanno inoltre provveduto ad alcune nomine riguardanti l’Opera per la gioventù Giorgio La Pira, ratificando l’elezione di Gabriele Pecchioli, confermato presidente, e nominando don Luca Meacci, della diocesi di Fiesole, assistente ecclesiastico.

