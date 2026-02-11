Vescovi Toscana: discernimento su accorpamenti diocesi raccogliendo le sollecitazioni di Papa Leone XIV

La Conferenza episcopale toscana si è riunita nei giorni scorsi all’Eremo di Lecceto, a Firenze. Lo rende noto un comunicato, spiegando che in apertura dei lavori il presidente, card. Augusto Paolo Lojudice, “ha riferito sui lavori del Consiglio episcopale permanente”. I vescovi “si sono soffermati in particolare sulla ricezione del Documento di sintesi del Cammino sinodale e sulla proposta delle ‘linee orientative’ per le Chiese in Italia, che il gruppo di vescovi nominato dalla Presidenza Cei su mandato del Consiglio permanente sta predisponendo”. Tra i temi affrontati “anche le prospettive circa le conformazioni delle diocesi”. “Nel suo discorso all’Assemblea generale della Cei del novembre scorso, Papa Leone XIV invitava a ‘non tornare indietro sul tema degli accorpamenti delle diocesi, soprattutto laddove le esigenze dell’annuncio cristiano ci invitano a superare certi confini territoriali e a rendere le nostre identità religiose ed ecclesiali più aperte, imparando a lavorare insieme e a ripensare l’agire pastorale unendo le forze'”, ricorda il comunicato. “Raccogliendo queste sollecitazioni, i vescovi hanno condiviso alcune riflessioni per un attento discernimento, in vista di alcune proposte”, precisa la nota.

