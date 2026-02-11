Migranti: Piemonte e Valle d’Aosta, a giugno il pellegrinaggio regionale sarà ospitato a Torino

Foto Pastorale Migranti Torino

Si terrà il 14 giugno a Torino il pellegrinaggio regionale dei migranti, delle comunità e cappellanie etniche, organizzato dalla Pastorale Migrantes della Conferenza episcopale di Piemonte e Valle d’Aosta. Si tratta di un appuntamento annuale che vede la partecipazione di circa un migliaio di persone. La prima edizione è stata ad Oropa nel 2015: da allora ogni anno è ospitata in una diocesi diversa della Regione, fa sapere l’Ufficio della Pastorale Migranti della diocesi torinese ricordando che lo scorso anno la meta è stata Saluzzo. Sarà una giornata di celebrazione, festa e convivialità. Nelle prossime settimane verrà definito il programma.