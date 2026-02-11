Basilica del Santo: Padova, nel 2025 498 i pellegrinaggi italiani organizzati, celebrate 14.858 messe

Sono stati 498 i pellegrinaggi italiani organizzati che si sono registrati in sacrestia della Pontificia Basilica di Sant’Antonio a Padova, nel 2025 sono stati 23.062 devoti totali da 18 regioni su 20. Il Veneto resta la regione più rappresentata con 6.228 pellegrini divisi in 137 gruppi; a seguire Lombardia con 4.328 pellegrini divisi in 95 gruppi; Emilia Romagna con 1.722 in 42 gruppi; Lazio con 1.618 in 27 gruppi e Campania con 1507 divisi in 30 gruppi. Non ci sono stati lo scorso anno pellegrinaggi provenienti da Valle d’Aosta e Basilicata.

Tra marzo e giugno si è registrato il clou dei pellegrinaggi italiani censiti, concentrati come di consueto in particolare tra primavera e inizio estate: ad aprile sono arrivati al Santo 4.814 pellegrini in 102 gruppi, a maggio 4.449 pellegrini in 92 gruppi; a marzo 4.517 distribuiti in 103 gruppi; a giugno 2.616 divisi in 56 gruppi.

Per quanto riguarda le celebrazioni e i riti religiosi, nel 2025 in Basilica del Santo sono state celebrate 14.858 sante messe, in cui sono state distribuite 379.200 comunioni (nel 2024 erano state 12.623 le sante messe e 305.600 comunioni). In diminuzione i battesimi: 106 rispetto ai 130 del 2024; sostanzialmente stabili i matrimoni con 14 celebrazioni, una in più rispetto al 2024. A celebrare le sante messe, oltre ai frati minori conventuali (11.158) anche sacerdoti di passaggio (3.700), erano stati 2.186 nel 2024).

Moltissimi i pastori d’anime che hanno presieduto le sante messe al Santo nel 2025. Si tratta di vescovi, arcivescovi, cardinali e altri prelati, molti dei quali arrivati da ogni angolo del mondo. Una buona parte degli alti prelati proveniva dall’estero: Brasile, Polonia, Sri Lanka, Costa Rica, Paesi Bassi, Spagna, Filippine, Russia, Slovenia, Turchia, Usa, Malaysia, Vietnam, Romania, Canada, Francia, Cina, Congo, Nigeria, India, Pakistan, Giappone, Cile, Australia, Croazia, Nuova Zelanda, Etiopia, Indonesia, Porto Rico, Bielorussia, Libia.

Durante il 2025 nella Cappella delle Reliquie sono transitate 1.176.970 persone (in aumento rispetto ai 979.274 passaggi dell’anno precedente). I giorni di massima affluenza sono stati il 13 giugno solennità di Sant’Antonio, il 1° maggio che vede come tradizione il pellegrinaggio annuale dei devoti dello Sri Lanka che abitano in Italia e Lunedì dell’Angelo. I mesi dello scorso anno che hanno registrato più passaggi sono stati nell’ordine maggio, aprile e giugno.

